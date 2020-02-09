Жительница российского Зеленодольска скучает по каше из кумаршыка

В редакцию «ПК» пришло письмо от Фарузы Аббазовой, которая скучает каше из растения кумаршык.

«Недавно родственники выслали мне фото обновленной площади города Атырау, где установлен памятник растению «құмаршық», — пишет Фаруза Сунгатуловна, жительница г.Зеленодольск, Татарстан. — Прошло уже более шестидесяти лет, а меня сразу накрыли воспоминания. Далекое детство. Гурьев. Старый город. Саманные дома с плоскими крышами. Наш дядя Усаев Рафхат был высококлассным шофером (имел безаварийный стаж работы), он часто ездил в командировки по нефтепромыслам Гурьевскойобласти. И вот однажды он привез зерно невиданного раньше растения, сероватого цвета, маслянистое. Его не продавали в магазинах, видимо, только местные жители собирали и употребляли в пищу».

Фаруза Аббазова вспоминает, что во времена ее детства в Гурьеве не было большого выбора продуктов. Но дома ее мать всегда очень вкусно готовила даже из того, что было.

«И каша, сваренная из того зерна, была особенно вкусной. Это было так давно, но вкус каши помню до сих пор и скучаю по ней. Видимо, сама природа позаботилась о нас, жителях не очень-то плодородной земли, подарив такое удивительное растение».

Фаруза Аббазова попросила передать спасибо всем, кто создал памятник растению кумаршык.

«Была бы признательна, если кто-нибудь переведет с казахского на русский четверостишие, что помещено на этом памятнике», — отметила Ф. Аббазова.