Ценность газеты – кадры

Здравствуйте, глубокоуважаемые журналисты и все сотрудники газеты «Прикаспийская коммуна»!

Искренне, от души поздравляю вас с великой вековой датой выхода газеты «Прикаспийская коммуна» в свет!

Желаю всем сотрудникам газеты доброго, бодрого здоровья и грандиозных творческих журналистских, писательских успехов в продолжении всего второго столетия.

Конечно, история газеты «ПК» велика настолько, что просто ее не объять, здесь требуется большой глубокий анализ, а главная ее ценность – это кадры, которые в ней работали и работают сейчас.

Извините меня, я сейчас не смогу много написать в силу своего преклонного возраста… Но я безмерно благодарю редакцию газеты «ПК» и всех за оценку моего скромного труда в газете многие годы.

Я много лет писал в газету «ПК». Мои заметки почти все публиковались на страницах газеты, и я горжусь этим. Даже в разные годы был награжден дипломами.

Я не буду кого-то выделять. Все журналисты – творческие личности, опытные газетчики.

Сейчас красиво оформляют газету как по содержанию, так и по дизайну.

Но все же скажу, что Любовь Михайловна Монастырская – глыба журналистики Казахстана, как это было отмечено на ее юбилее.

Еще раз желаю вам, дорогие друзья, здоровья, удачи, успехов! С наилучшими пожеланиями и поздравлениями всем вам!

Ваш многолетний рабкор К. КУЛАГИН