Взгляд из будущего

Что делать для того, чтобы повысить уровень востребованных квалифицированных специалистов в различных отраслях экономики страны. Такими целями задались организаторы проекта «Атлас новых профессий Казахстана».

В рамках разработки проекта для нефтегазовой отрасли в центре развития коммуникаций им. Н. Балгимбаева состоялось совещание с участием преподавателей политехнического колледжа, APEC Petrotechnic и отраслевых компаний.

Как отметил спикер, национальный координатор проекта, руководитель ТОО «BTS Education» Саясат Нурбек, «Атлас новых профессий Казахстана» – это очень важный национальный проект, который с прошлого года реализуется Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Евразийской группой (ERG) и ТОО «BTS Education». Его задача – создать четкую карту по девяти приоритетным отраслям экономики Казахстана: горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационные и коммуникационные технологии, энергетика, туризм и строительство. Карта о том, как эти отрасли будут меняться в ближайшие 10-15 лет, какие новые профессии будут появляться в этих отраслях, какие будут умирать, а какие меняться. Проект рассчитан на то, чтобы подготовить рынок, кадры, вузы и работодателей к новым вызовам на рынке меняющихся профессий. «Атлас новых профессий» будет опубликован в открытом доступе для всех желающих в разных форматах: бумажном, на сайте enbek.kz в виде интерактивного сайта, в мобильном приложении в виде игр и т.д.

– Пилотный проект нами был запущен на базе Донского горно-обогатительного комбината, филиала ТНК «Казхром» в городе Хромтау Актюбинской области, где трудятся порядка семи тысяч сотрудников. На нем мы апробировали эту методологию, – рассказал Саясат Нурбек. – И у нас получилось четкое понимание, какие тренды влияют на горно-металлургическую отрасль. Так, мы выявили на предприятии семь исчезающих профессий, 13 специальностей, которые нужно изменить, и 26 новых. По итогам начата работа по разработке экспериментальной программы подготовки операторов воздушного, наземного и подземного дистанционного управления на базе Хромтауского горнотехнического колледжа. Мы начинаем исследования нефтегазовой отрасли, в этом направлении тесно сотрудничаем с KAZENERGY. Все ключевые эксперты, компании будут вовлечены в эту работу. И на выходе в апреле следующего года мы планируем дать первую версию проекта. Она даст массово применимый прикладной инструмент профориентации. Чтобы школьники, абитуриенты, родители могли четко понимать, что и почему, в каких отраслях меняется, какие новые востребованные специальности будут через пять, десять лет. Чтобы уже сегодня на опережение обучали нашу молодежь на нужные специальности.

По словам спикера, вторая цель «Атласа новых профессий» направлена на отрасли, предприятия, чтобы дать им понимание, как эти отрасли меняются. Руководство, отвечающее за кадры, управление человеческими ресурсами, будет понимать, какой блок профессий вымрет, что ему делать с этими людьми, как их переквалифицировать, куда их направить, какие новые кадры нужно готовить. Третья ключевая задача атласа – связка между системой образования и рынком труда. Сегодня это глубокая проблема, когда система образования плохо реагирует на запросы рынка труда, не успевает разрабатывать новую учебную программу, не готовит востребованных специалистов. Атлас будет указывать, к примеру, какие учебные программы готовить, где усилить материально-техническую базу, готовить преподавателей, строить лаборатории.

– Сегодня становится очевидным, что цифровые навыки становятся очень востребованными в любой отрасли, к примеру, специалисты по обработке данных, по работе с большими данными, с искусственным интеллектом, машинным обучением. Есть большой дефицит квалифицированных педагогов, – сказал Саясат Нурбек.

Жанат ШАЯХМЕТОВА

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